Вранці 30 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого постраждала цивільна гуманітарна колона, серед людей є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, під час того як люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів й відвезти допомогу, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок чого є загиблі та поранені.

“На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби”, – зазначив Олександр Старух.

Інформацію про ракетні обстріли Запоріжжя також підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Сьогодні біля сьомої ранку Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Є загиблі та поранені. Звичайні цивільні люди, які стояли у колоні для виїзду на окуповану територію. Росія – країна-терорист”, – розповів Анатолій Куртєв.

Варто зазначити, що вночі та вранці у Запорізькій області лунала повітряна тривога.

Станом на початок 219-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них – Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.