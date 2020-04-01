Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо запровадження жорсткыших карантинних обмежень я до 24-го квітня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

“З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби пропонується впровадити ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних методів, серед яких: домашня ізоляція, соціальне дистанціювання осіб старше 60 років, обмеження відвідування парків і зон відпочинку”, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Уточнюється, що до 24 квітня в Україні буде заборонено:

– перебування в громадських місцях без надягненої маски або респіратора;

– пересування групою осіб більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

– перебування в громадських місцях осіб молодше 16 років без супроводу дорослих;

– відвідування зон відпочинку, скверів, парків, лісопаркових зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою;

– відвідування дитячих і спортивних майданчиків;

– проведення всіх масових заходів, в яких беруть участь понад 10 осіб.