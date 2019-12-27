Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 27 грудня, про що повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
“Скасовуємо “зарплатне рабство”. Тепер українці самі вирішуватимуть, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу! Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати”, – наголосив Гончарук.
Він уточнив, що тепер жителі України зможуть отримувати гроші на картку будь-якого банку, а не тільки там, де роботодавець оформив “зарплатний проєкт”.
В Уряді очікують, що такий крок “сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян” і поліпшить якість банківських послуг у країні.
- Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив законопроєкт “Про працю”, який спрямований на легалізацію зайнятості населення.
- Згідно з новим Трудовим кодексом, який розробляється Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, основою трудових відносин в Україні буде контракт.
- Заступник міністра економіки Юлія Свириденко заявила, що електронні трудові книжки захистять українців від маніпуляцій роботодавця.