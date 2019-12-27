Кабінет Міністрів України вирішив надати українцям право вільно обирати, на картку якого банку вони хочуть отримувати заробітну плату, соціальні виплати або пенсії.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 27 грудня, про що повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Скасовуємо “зарплатне рабство”. Тепер українці самі вирішуватимуть, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу! Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати”, – наголосив Гончарук.

Він уточнив, що тепер жителі України зможуть отримувати гроші на картку будь-якого банку, а не тільки там, де роботодавець оформив “зарплатний проєкт”.

В Уряді очікують, що такий крок “сприятиме справедливій конкуренції між банками за право обслуговувати громадян” і поліпшить якість банківських послуг у країні.