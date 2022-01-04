Затримання українського режисера Євгена Лавренчука в Італії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу та неправомірне його застосування як інструмента гібридної війни для переслідувань.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook.

“Затримання українця відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред’явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців”, – наголошує Денісова.

За словами омбудсманки, Росія звинувачує Євгена у “фінансових порушеннях”, які він нібито вчинив вісім років тому. Російські ЗМІ з посиланням на Таганський суд Москви пишуть, що Лавренчука заочно заарештували в липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великому розмірі, при цьому деталей не розголошують.

Людмила Денісова у невідкладному порядку звернулася до прокурора міста Неаполя, омбудсменів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність та обґрунтованість затримання. Також омбудсманка просить вжити відповідних заходів для захисту діяча та недопущення екстрадиції до РФ.