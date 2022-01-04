Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook.
“Затримання українця відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред’явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців”, – наголошує Денісова.
За словами омбудсманки, Росія звинувачує Євгена у “фінансових порушеннях”, які він нібито вчинив вісім років тому. Російські ЗМІ з посиланням на Таганський суд Москви пишуть, що Лавренчука заочно заарештували в липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великому розмірі, при цьому деталей не розголошують.
Людмила Денісова у невідкладному порядку звернулася до прокурора міста Неаполя, омбудсменів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність та обґрунтованість затримання. Також омбудсманка просить вжити відповідних заходів для захисту діяча та недопущення екстрадиції до РФ.
- Українська омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою надати медичну допомогу засудженому в Криму через “держраду” українцю Івану Яцкіну.
- Людмила Денісова: «Полонянка бойовиків ОРДО потребує термінової госпіталізації».
- Стан здоров’я громадянина України Валерія Матюшенка, якого незаконно утримують окупанти в Макіївській виправній колонії №32 на Донеччині – критичний.
- 9 грудня 2021 року Верховний касаційний суд Італії остаточно виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Ще у 2017 році чоловіка звинуватили у причетності до загибелі італійського кореспондента Андреа Рокеллі.