«Завдають шкоди нашій обороні» — Маляр закликала не ширити неофіційну інформацію

Про це вона зазначила у Telegram.
Зараз чимало осіб намагаються використати високий інтерес до теми боїв за Соледар і встигнути заробити на ній популярність або гроші.
Маляр нагадала, що публічне оприлюднення інформації про рух, переміщення, розташування наших військ на кшталт “взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у такій-то частині міста, відійшли з такої-то частини у таку тощо” є злочином (ст. 114-2 ККУ), якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом або Міноборони, або іншими уповноваженими державними органами.
Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично знаходяться — це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям, констатувала заступниця міністра.
Ще раз нагадую, що ситуацією на фронті в ПОВНІЙ мірі володіють лише — Верховний Головнокомандувач, Міністр оборони, Головнокомандувач, Начальник Генерального Штабу. Інші військові, володіють нею фрагментарно — в межах власної зони відповідальності. Цивільні — взагалі НЕ володіють, окрім вже названих Президента і Міністра оборони”, – пояснила Маляр.
Тож оприлюднювати інформацію про рух, переміщення, місцезнаходження наших військ маються право лише зазначені особи та спеціально уповноважені особи Міноборони і Генштабу.
Водночас публічна інформація всіх інших осіб неофіційна і не верифікована Генштабом.
Щодо ситуації навколо Соледара, Маляр, повторюючи зведення Генштабу ЗСУ, нагадала, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.
Водночас на Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.
Якщо простою мовою — ТРИВАЮТЬ БОЇ. Все інше — неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту (бо це держ. таємниця). Крім того, інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й наших військових планів”, – мовиться у повідомленні.
Заступниця наголосила, що цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі, чим завдають шкоди нашій обороні.
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