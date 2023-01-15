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«Завдають шкоди нашій обороні» — Маляр закликала не ширити неофіційну інформацію

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію навколо Соледара, наголосивши, що поширювати інформацію про переміщення українських військ неофіційним джерелам заборонено. Офіційно коментувати дії ЗСУ мають право лише уповноважені особи Міноборони та Генштабу.

Неділя, 15 січня 2023, 23:49
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Про це вона зазначила у Telegram.

Зараз чимало осіб намагаються використати високий інтерес до теми боїв за Соледар і встигнути заробити на ній популярність або гроші.

Маляр нагадала, що публічне оприлюднення інформації про рух, переміщення, розташування наших військ на кшталт “взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у такій-то частині міста, відійшли з такої-то частини у таку тощо” є злочином (ст. 114-2 ККУ), якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом або Міноборони, або іншими уповноваженими державними органами.

Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично знаходяться — це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям, констатувала заступниця міністра.

Ще раз нагадую, що ситуацією на фронті в ПОВНІЙ мірі володіють лише — Верховний Головнокомандувач, Міністр оборони, Головнокомандувач, Начальник Генерального Штабу. Інші військові, володіють нею фрагментарно — в межах власної зони відповідальності. Цивільні — взагалі НЕ володіють, окрім вже названих Президента і Міністра оборони”, – пояснила Маляр.

Тож оприлюднювати інформацію про рух, переміщення, місцезнаходження наших військ маються право лише зазначені особи та спеціально уповноважені особи Міноборони і Генштабу.

Водночас публічна інформація всіх інших осіб неофіційна і не верифікована Генштабом.

Щодо ситуації навколо Соледара, Маляр, повторюючи зведення Генштабу ЗСУ, нагадала, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.

Водночас на Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.

Якщо простою мовою — ТРИВАЮТЬ БОЇ. Все інше — неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту (бо це держ. таємниця). Крім того, інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й наших військових планів”, – мовиться у повідомленні.

Заступниця наголосила, що цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі, чим завдають шкоди нашій обороні.

Теги: ЗСУ, інформаційна війна, інформація, Маляр, перевірена інформація, ситуація на фронті

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