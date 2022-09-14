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Завдяки «зерновому коридору» вже експортували 3,1 мільйона тонн зерна — Мінінфраструктури

За 1,5 місяця роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.

Середа, 14 вересня 2022, 15:37
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

“14 вересня в рамках реалізації “зернової ініціативи” з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” вийшли 5 суден зі 153 тис. тонн продовольства”, — йдеться в заяві.
Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Зазначається, що 14 вересня в межах реалізації “зернової ініціативи” з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” вийшли 5 суден зі 153 тис. тонн продовольства. Вони прямують до країн Азії та Європи.

Фото: Міністерство інфраструктури України

ДОВІДКА: 22 липня, у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.

Станом на 1 вересня завдяки “зерновому коридору” Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн зерна.

Теги: війна, Міністерство інфраструктури України, російська агресія, російсько-українська війна, українське зерно, зерно

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