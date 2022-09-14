Завдяки «зерновому коридору» вже експортували 3,1 мільйона тонн зерна — Мінінфраструктури

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.
Зазначається, що 14 вересня в межах реалізації “зернової ініціативи” з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” вийшли 5 суден зі 153 тис. тонн продовольства. Вони прямують до країн Азії та Європи.
ДОВІДКА: 22 липня, у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.
Станом на 1 вересня завдяки “зерновому коридору” Україна експортувала близько 1,5 мільйона тонн зерна.
- 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
- 5 серпня з одеського порту “Чорноморськ” вирушив перший караван суден. Три балкери, завантажені українською кукурудзою, відправились до трьох країн сві
- У серпні повідомлялося, що окупанти вивезли до РФ усі 200 тисяч тонн зерна з Луганської області. Аграрії зібрали продукцію на полях “Агротона”.