У четвер, 12 листопада, багато користувачів комп'ютерів Mac від Apple зіткнулися з проблемами в роботі своїх пристроїв.

Про це повідомляє видання The Verge.

Користувачі повідомляли, що їхні комп’ютери працювали повільніше, ніж зазвичай, додатки запускалися також повільно або не запускалися взагалі.

Крім того, спостерігалися проблеми в роботі сервісів Apple.

Швидше за все, проблеми виникли через те, що багато власників комп’ютерів Mac хотіли завантажити оновлену версію операційної системи macOS Big Sur, що призвело до збою сервісу Apple OCSP (online certificate status protocol).

Зазначений сервіс використовується для деяких ключових аспектів роботи операційної системи macOS, включно з перевіркою цифрових сертифікатів як для Apple, так і для стороннього програмного забезпечення на Mac.

Як відомо, операційна система macOS Big Sur стала доступна для завантаження саме 12 листопада.

У компанії Apple підтвердили, що із завантаженням оновлення операційної системи виникли проблеми, але запевнили, що вже їх усунули. При цьому в Apple не стали уточнювати, чи було причиною збою саме оновлення Big Sur.

Компанія також повідомила про проблеми з iMessage, повномасштабні збої з маршрутизацією і навігацією Maps, а також з відстеженням трафіку. Це могло бути пов’язано зі збоєм роботи OSCP.

Падіння сервісу спровокувало відключення технології Apple Gatekeeper, яка перевіряє дійсність додатків при спробі їх запуску. Ця проблема була вирішена.

Розробник Mac та iOS Джефф Джонсон повідомив на своїй сторінці в Twitter, як виправити проблему.

“Якщо ви зіткнулися з зависанням при запуску додатків на Mac, я вирішив проблему за допомогою Little Snitch. Допомагає відключення trustd з’єднання до http://ocsp.apple.com або повне відключення інтернету”, – написав він.

Згодом Джонсон поінформував, що робота Apple OCSP налагодилася, і додатки вже “запускаються нормально”.