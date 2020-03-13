Президент Володимир Зеленський заявив, що в українців, які перебувають за кордоном не в туристичній поїздці, буде три дні для того, щоб встигнути повернутися додому.

Про це Глава держави сказав у своєму зверненні.

“Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами в туристичну поїздку, точно повернутися додому згідно з розкладом. Що стосується інших громадян України – через три дні ми закриває регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутися додому. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне це зробити, повинні звернутися в українське консульство”, – сказав Президент Зеленський.

За його словами, для повернення українців, які не вкладуться в триденний термін, привернуть літаки українських авіакомпаній. Наші громадяни повернутися нерегулярними авіарейсами.

“І вже цими вихідними український борт поверне до України громадян, які застрягли на кордоні Італії та Словенії”, – сказав Зеленський.

Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре! Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 13 березня 2020 р.