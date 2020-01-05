Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

“Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях, як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

Варто відзначити, що Оман як офшорна зона внесений до чорного списку ЄС.

У березні 2019 року, міністри фінансів ЄС оновили список податкових юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС.

“Станом на 12 березня 2019 року ще 10 країн було переміщені із сірого списку до чорного через недотримання ними зобов’язань: Аруба; Барбадос; Беліз; Бермудські острови; Вануату; Домініка; Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ); Оман; Маршаллові острови; Фіджі”, – йдеться в повідомленні.

Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

“В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну”, – пояснили в Офісі президента.

Там відзначили, що глава держави і члени його сім’ї відбули в цю країну рейсовим літаком за свій рахунок.