Про це повідомляє пресслужба президента.

У п’ятницю, 26 лютого, Глава держави підписав указ № 78/2021 “Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”.

Цим указом президент доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони має підготувати проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Крім цього, президент постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи та затвердив його склад. Очолюватиме комітет міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також МЗС координуватиме участь України у діяльності платформи.