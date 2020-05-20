Таку заяву Зеленський зробив сьогодні на прес-конференції.
“Я став президентом України. Якби я не балотувався, президентом України став би пан Петро Порошенко. І у мене запитання: а хто для вас кращий: пан Порошенко на другий термін чи пан Зеленський, такий який він є?” – зазначив він.
Зеленський також наголосив, що “всім” відрізняється від Порошенка.
“Я всім відрізняюся від Порошенка: як фізіологічно, так і як президент. Я чесна, порядна людина, яка дійсно вболіває за цю країну. Я, може, не так красиво спілкуюся українською мовою, як президент Порошенко. Так і є, але я такий, як є. Я поважаю цю країну, поважаю громадян України, поважаю українську мову, поважаю кожного. Саме так я працюю”, – заявив глава держави.
На запитання, чи не шкодує він про те, що балотувався на президентську посаду, Зеленський заявив:
“Народ України мене обрав. Шкодувати чи не шкодувати може тільки народ України. Мені вибір народу і його висновки зрозумілі”.
- Президент України Володимир Зеленський не виключає того, що буде балотуватися на другий строк, за умови підтримки народу.
- Понад 60 % українців не побачили успіхів президента України Володимира Зеленського в питаннях боротьби з корупцією та припинення війни на Донбасі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
- Якби вибори президента України проходили в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Про це свідчать дані соціологічної групи “Рейтинг”.