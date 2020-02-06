Президент Володимир Зеленський хоче, щоб в майбутньому українці змогли голосувати на виборах за допомогою смартфона.

Про це він заявив під час презентації програми “Дія”, повідомляють #Букви.

“В цілому наша мета зробити так, щоб всі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона і Інтернету, в тому числі голосувати, це наша мрія і ми це зробимо, голосувати на президентських, парламентських або місцевих виборах. Це виклик амбітний, але досяжний”, – підкреслив президент.

Володимир Зеленський виступив на презентації програми “Дія”, де розповів, що до кінця зими в українців можуть з’явитися цифрові паспорти.