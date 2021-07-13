Президент України Володимир Зеленський під час першої телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном домовився про укладання угоди про безвізовий режим між країнами.

Про це повідомили в Офісі президента.

У вівторок, 13 липня, відбулася перша за більш як два роки перебування Володимира Зеленського на посаді телефонна розмова з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Розмова серед іншого стосувалася впровадження безвізового режиму між країнами.

“Очільники держав обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм”, — йдеться в повідомленні.

Також від час розмови Зеленський “підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю”. Китайський лідер своєю чергою підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, пише ОПУ.

Насамкінець лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що влада Китаю погрожувала заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в Україну, вимагаючи відмовитися від підтримки документа, що дозволяє перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

За оцінками міжнародних спостерігачів, щонайменше 2 мільйони уйгурів та інших мусульманських меншин були та залишаються в концентраційних таборах, які створено в цьому автономному окрузі. Світові лідери звинувачують Китай в геноциді уйгурів, а комуністична влада намагається виправдовуватися та відкидає звинувачення.

Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом. Це сталося, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, яку було підписано 30 червня.