Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО

Про це йшлося у спільному інтерв’ю президента для видань Reuters, Associated Press і Agence France-Press.

“Якщо ми говоримо про НАТО і ПДЧ (План дій щодо членства в Альянсі — ред.), мені б дуже хотілося отримати (від Байдена — ред.) конкретику — так чи ні. Ми повинні отримати чіткі дати і ймовірність цього для України”, — сказав Зеленський.

Зеленський закликав членів НАТО прискорити вступ України до Альянсу. Він акцентував, що російська агресія триває, велика частина російських військ ще не виведена від кордонів, а організація зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним затягується російською стороною.

Reuters також пише, що Зеленський закликав США надати економічну підтримку Україні, а Байдена і Міжнародний валютний фонд — зрозуміти проблеми України, перш ніж висувати вимоги щодо реформ.