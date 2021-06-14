Про це йшлося у спільному інтерв’ю президента для видань Reuters, Associated Press і Agence France-Press.
“Якщо ми говоримо про НАТО і ПДЧ (План дій щодо членства в Альянсі — ред.), мені б дуже хотілося отримати (від Байдена — ред.) конкретику — так чи ні. Ми повинні отримати чіткі дати і ймовірність цього для України”, — сказав Зеленський.
Зеленський закликав членів НАТО прискорити вступ України до Альянсу. Він акцентував, що російська агресія триває, велика частина російських військ ще не виведена від кордонів, а організація зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним затягується російською стороною.
Reuters також пише, що Зеленський закликав США надати економічну підтримку Україні, а Байдена і Міжнародний валютний фонд — зрозуміти проблеми України, перш ніж висувати вимоги щодо реформ.
- Нагадаємо, в лютому Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ Axios заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. “В мене є дуже просте питання: пане президенте (до Байдена — ред.), чому ми досі не в НАТО?”, – питав він.
- 7 червня відбулася друга розмова між Зеленським та Байденом. За підсумками розмови в ОПУ заявили, що Байден “підкреслив … важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в НАТО”. Білий дім заперечив: Байден так не говорив. Згодом Офіс Зеленського виправив повідомлення.
- Сьогодні, 14 червня, у Брюсселі стартує саміт НАТО. Обговорюватимуть Афганістан, Росію і підтримку України і Грузії. Українську делегацію не кличуть на цей саміт другий рік поспіль.