Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Глава держави візьме участь в пам’ятних заходах в м. Освенцим, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Фото: president.gov.ua

Програмою візиту також передбачена зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

  • Напередодні делегація України вирішила поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті жертв Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію. Відмова президента Володимира Зеленського від участі у  форумі викликала здивування в меморіальному комплексі “Яд Вашем”.
  • Президент Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Ізраїлю відвідав Стіну плачу та помолився за мир в Україні.