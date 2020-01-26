Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
Глава держави візьме участь в пам’ятних заходах в м. Освенцим, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.
Фото: president.gov.ua
Програмою візиту також передбачена зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
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