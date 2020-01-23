Президент Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Ізраїлю відвідав Стіну плачу та помолився за мир в Україні.

Про це повідомляє прес–служба Офісу Президента.

“Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях“, – сказав Зеленський.

Відзначається, що молитва була прочитана головним рабином України Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувеном Асманом і головним рабином Стіни плачу Шмуелем Рабиновичем.

Нагадаємо, що делегація України вирішила поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті жертв Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію.