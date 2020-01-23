Про це повідомляє прес–служба Офісу Президента.
“Мир – це головне, що потрібно Україні. Важливо, щоб молитва за мир звучала в таких святих місцях“, – сказав Зеленський.
Відзначається, що молитва була прочитана головним рабином України Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувеном Асманом і головним рабином Стіни плачу Шмуелем Рабиновичем.
Нагадаємо, що делегація України вирішила поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті жертв Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію.
- Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував свій перший офіційний візит до Ізраїлю.
- Народний депутат Володимир В’ятрович висловив думку, що Зеленський їде в Ізраїль в якості масовки для виступу Володимира Путіна.