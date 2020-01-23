Делегація України вирішила поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам'яті жертв Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, після прильоту української делегації до Ізраїлю на форум вони дізналися, що через величезний інтерес до події і обмежену кількість місць на захід важко потрапити багатьом із тих, хто пережив цю трагедію. У зв’язку з цим було прийнято рішення передати місця зазначеним людям.

“Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно. До того ж це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття делегацією України”, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що всі раніше заплановані зустрічі в Ізраїлі відбудуться.

“Братимемо участь у всіх передбачених заходах і проведемо заплановані зустрічі з президентом, прем’єр-міністром та спікером Кнесету Держави Ізраїль. Але на основний захід мають потрапити ті, хто на це найбільше заслуговує. Ті, хто здійснив найвеличніший подвиг – зберіг життя тоді, коли його практично неможливо було зберегти”, – додав Зеленський.

Раніше в прес-службі Офісу президента повідомляли, що Зеленський “здійснить робочий візит до Держави Ізраїль для участі в пам’ятних заходах в рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц”.

Програмою візиту також передбачені переговори президента України з керівництвом Ізраїлю і зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

Варто відзначити, що в Ізраїль прибув і президент Росії Володимир Путін. Як повідомляє російське агентство “ТАСС”, він виступить на форумі пам’яті жертв Голокосту “в якості головного іноземного гостя”.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про можливість зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі. У прес-службі Офісу президента України, в свою чергу, заявили, що такі переговори не плануються.

“Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати тільки питання подальшого звільнення утримуваних осіб”, – наголошували в ОПУ.

Згодом Зеленський повідомив журналістам в Давосі, що не виключає зустріч із президентом Росії для обговорення питання взаємного обміну утримуваними особами.

“Про ймовірність цієї зустрічі – може бути, тому що є питання про обмін полоненими, і питання українців, кримських татар на території Росії. Буде можливість, обговоримо це”, – заявив Зеленський.

У РФ же заявляли, що якщо зустріч і відбудеться, то “тільки “на ногах”.

“Якщо і будуть окремі зустрічі, то вони будуть тільки “на ногах” і матимуть досить короткий характер. Звичайно, президент, як мінімум, потисне руку основним учасникам, це неминуче. Чи відбудуться тривалі розмови – це дуже сумнівно, просто часу немає фізично, хоча запити надходили, в тому числі і від президента Зеленського”, – заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, якого цитує “ТАСС”.