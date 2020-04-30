Про це сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент #Букв.

“Саакашвілі останні кілька днів вів консультації з президентом і вони знайшли новий формат співпраці”, – сказав Арахамія.

При цьому, він додав, що в “Слугу народу” є голоси за його призначення, в разі рішення про це в ОПУ.

“Якщо вони зараз визначать, що його треба призначати віцепрем’єром, у нас є голоси, але за моєю інформацією, буде інше рішення і про це буде повідомлено, можливо, сьогодні трохи пізніше, а можливо, на початку тижня”, – повідомив Арахамія.

Арахамія пояснив, що рішення прийнято після тривалих консультацій з президентом Володимиром Зеленським.