Про це сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент #Букв.
“Саакашвілі останні кілька днів вів консультації з президентом і вони знайшли новий формат співпраці”, – сказав Арахамія.
При цьому, він додав, що в “Слугу народу” є голоси за його призначення, в разі рішення про це в ОПУ.
“Якщо вони зараз визначать, що його треба призначати віцепрем’єром, у нас є голоси, але за моєю інформацією, буде інше рішення і про це буде повідомлено, можливо, сьогодні трохи пізніше, а можливо, на початку тижня”, – повідомив Арахамія.
Арахамія пояснив, що рішення прийнято після тривалих консультацій з президентом Володимиром Зеленським.
- Раніше Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхніх ексвласникам.
- 16 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо внесення змін до регламенту, аби прискорити прийняття “антиколомойського” закону у другому читанні. Згодом його підписав президент Володимир Зеленський.