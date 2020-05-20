Таку заяву він зробив сьогодні на прес-конференції.

“Ми дійсно дружимо, я дійсно поважаю порядну людину. Я знаю, і ви це знаєте, що такого чесного і професійного… Може, з точки зору професіоналізму і досвіду Баканову чогось не вистачає, але мені здається, що за цей рік він показав, що такого чесного голови Служби безпеки в Україні ніколи не було”, – наголосив Зеленський.

Він також висловив упевненість, що Баканову нічого приховувати в плані декларування майна, оскільки він все придбав “ще до політичної кар’єри”.

“Іван Баканов нічого не боїться. Все, що у нього є, було придбано ще до політичної кар’єри, ще багато років тому. Навіть ще до того, як він став працювати в студії” Квартал 95 “. У нього був його будинок, в якому він живе”, – заявив Зеленський.

Як відомо, Іван Баканов був призначений на посаду голови СБУ в серпні 2019 року.