Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи, яка повинна стартувати з 1 квітня поточного року.

Таку заяву він зробив, виступаючи сьогодні в Парламенті, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я розумію, що керівництву МОЗ дуже складно працювати з уламками медичної системи, які їм залишилися у спадок. Складно підняти на ноги пацієнта, якому довгі роки замість нормального людського лікування давали “пустишки” та чай з ромашкою”, – зазначив Зеленський.

Глава держави подякував “за сміливість” вже колишньому міністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій, яка залишилася в Нових Санжарах (Полтавської області) разом із евакуйованими з китайського Уханя.

“Але в нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня. Це правда. Майже кожного дня у нас протести в різних медичних установах. Люди бояться закриття лікарень, лікарі бояться звільнень. Місцева влада іноді не готова брати на себе повноваження, немає достатнього фінансування і так далі, багато причин. Є великі питання до тарифів, медичного обладнання та дуже велике питання до кадрів”, – зазначив Зеленський.

“А отже, головне питання – а куди ми поспішаємо зараз? Куди ми летимо? Чи не здається нам, що з таким підходом реформа летить у стіну?” – додав він.

Коментуючи ситуацію з першим випадком коронавірусу в Україні, він запевнив, що все “під контролем” і “всі необхідні заходи вжиті”.

“Я думаю, що перший брифінг нового міністра охорони здоров’я буде присвячений саме цій темі”, – повідомив президент.

Як відомо, медична реформа, що стартувала в 2018 році, поки що торкнулася тільки первинної медичної допомоги. У 2020 році системні зміни мають відбутися на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

Зокрема, з 1 квітня більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для населення: серед них пологи, лікування інсультів та інфарктів. Їх повинна оплачувати Національна служба здоров’я України.