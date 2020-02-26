Президент Володимир Зеленський заявив про підписання указу про офіційне встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це він заявив сьогодні під час відкриття форуму Age of Crimea 2020.

“У цей день рівно шість років тому в Сімферополі відбулося найбільше зібрання на підтримку цілісності і єдності нашої держави. Вшановуючи мужність та героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого”, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що повернення Криму є не тільки метою і мрією України, а й “запорукою безпеки на планеті”.

“Це відновлення віри в міжнародне право, віри в справедливість”, – заявив глава держави.

Президент додав, що світова спільнота підтримує Україну в її боротьбі за повернення Криму.

“І ми знаємо, що цей день обов’язково настане. І наш чемпіон Олександр Усик проведе бій у Судаку, Джамала дасть концерт у Коктебелі, Олег Сенцов представить нову стрічку в Ялті. А Меджліс кримськотатарського народу зможе повернутися до Сімферополя, на вулицю Шмідта, в будинок № 2, в свою рідну і законну будівлю. Ми обов’язково відзначимо цей день біля пам’ятника Лесі Українці в Ялті та Ісмаїлу Гаспринському в Сімферополі. Все це обов’язково буде”, – заявив Зеленський.

Він додав, що в цьому “зацікавлений увесь світ”, тому що “повноцінне закінчення війни відбудеться на Донбасі, а повноцінне настання миру відбудеться в Криму”.