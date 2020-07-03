Це законопроект № 3314, який нардепи підтримали 17 червня.

Законопроект, який передбачав кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому вигляді, був прийнятий в листопаді 2018 року. Він так і не вступив в силу, оскільки його відтермінували до 1 липня.

До цього моменту, 17 червня, депутати проголосували за інший закон, в якому прописано поняття “кримінального проступку”. Також, законом передбачено підвищення штрафів за повторне водіння в нетверезому стані. Через це норми прийнятого в 2018 році закону в силу не вступлять. Їх вже замінили новими нормами.

2 липня Зеленський підписав проголосований 17 червня закон №3314. У ньому прописано, що нетверезих водіїв каратимуть як за адміністративне правопорушення. Тобто кримінальна відповідальність не передбачена – тільки збільшення штрафів.