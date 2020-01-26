Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, на Донбасі в результаті обстрілів і вибухів загинули двоє українських військовослужбовців. Ще двоє були поранені.
“Сьогодні на Донбасі загинули двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з великими зусиллями треба намагатися її завершити”, – заявив він.
Зеленський зазначив, що в 2020 році вже одинадцять військових загинули на Донбасі.
“Поділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам’ять”, – додав глава держави.
- 25 січня російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав один український військовослужбовець.
- Раніше повідомлялося, що бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” навмисно ведуть вогонь по українських військовослужбовцях з житлового сектора.