Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв'язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени.

Про це повідомили в Офісі Президента.

Як повідомлялося раніше, вдень 12 червня стало відомо, що дружина Президента України Володимира Зеленського — Олена Зеленська — отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Зеленський і діти також пройшли тестування, їх результати негативні.

В Офісі Глави держави зазначили, що Президент “не може нікому делегувати свої повноваження”, а його стан здоров’я дозволяє йому виконувати службові обов’язки, тож він буде виконувати обов’язки в “особливому режимі”.

“Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи Президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам”, — йдеться в повідомленні.

Таким чином, найближчим часом Глава держави:

буде щодня проходить тестування на COVID-19 методами ІФА та ПЛР, а також медогляди;

обмежить коло фізичного спілкування до охорони та найближчих помічників;

переведе всі наради в онлайн-режим;

скасує всі очні зустрічі;

не братиме участь в масових заходах;

скасує робочі поїздки за межі столиці України.

При цьому вказується, що в разі виникнення надзвичайної ситуації, що вимагає негайного реагування з боку Глави держави, можливі відхилення від протоколу.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів спеціально заразитися коронавірусом та ізолюватися на Банковій, але його відрадили.

На питання, що зупинило, президент відповів, що це “було б уже занадто”, а потім уточнив: хтось йому підказав, що люди подумають – це піар.

“Мене б і сім’я не пробачила. Вони б сказали, що я божевільний”, – сказав Зеленський.