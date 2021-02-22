Про це глава держави заявив журналістам в рамках форуму “Україна 30”.

Президент зазначив, що Україна знаходиться в програмі МВФ, за якою вже отримала 2,1 млрд доларів.

“Ще у нас два транші. Всього в цій програмі три транші: 700 мільйонів і ще 700 мільйонів. Зараз вони повинні були надати дату, коли будуть виділений другий транш ще 700 мільйонів. Програма не виконана через декілька речей. Наприклад, юридичний аспект. Їх [МВФ] багато років “годували” законом про ВРП (Вищу раду правосуддя), а ми чомусь маємо це швидко робити, дуже швидко. Далі: і земельна реформа, і банківський закон… [Законопроєкт] про ВРП ми зареєстрували; зареєстрували законопроєкт про НАБУ”, – сказав він.

“Є ще кілька економічних законів, які ми повинні зробити. Така домовленість”, – сказав президент.

Зеленський вважає, що у України нормальні відносини з МВФ.