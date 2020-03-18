Президент Володимир Зеленський заявив, що Уряд готовий доплатити пенсіонерам, які отримують менше ніж 5000 гривень, а в травні індексуватиме пенсії.

Про це він сказав у своєму зверненні до українців, яке опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.

Зеленський розповів, що з 1 квітня уряд “буде готовий” виплатити додаткову тисячу гривень пенсіонерам, які отримують менше ніж 5000, у зв’язку з пандемією коронавірусу.

“А з 1 травня 2020 буде проведена індексація пенсій”, – додав він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет Міністрів виплатити пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч гривень, додатково 1 тисячу гривень.