Про це він сказав у своєму зверненні до українців, яке опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.
Зеленський розповів, що з 1 квітня уряд “буде готовий” виплатити додаткову тисячу гривень пенсіонерам, які отримують менше ніж 5000, у зв’язку з пандемією коронавірусу.
“А з 1 травня 2020 буде проведена індексація пенсій”, – додав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет Міністрів виплатити пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч гривень, додатково 1 тисячу гривень.
- Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації заявив, що в Україні від коронавірусу “помруть всі пенсіонери”. Після Ємець уточнив своє висловлювання щодо вразливості пенсіонерів до коронавірусу.