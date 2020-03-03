Про це #Буквам повідомили джерела серед депутатів.

У вівторок, 3 березня, на засіданні фракції “Слуги народу” Глава держави запропонував кандидата на пост прем’єр-міністра України. Ним став Денис Шмигаль, якого менше ніж місяць тому призначили віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України.