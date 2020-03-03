Про це #Буквам повідомили джерела серед депутатів.
У вівторок, 3 березня, на засіданні фракції “Слуги народу” Глава держави запропонував кандидата на пост прем’єр-міністра України. Ним став Денис Шмигаль, якого менше ніж місяць тому призначили віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України.
- 29 лютого стало відомо, що кандидатура наступного прем’єрміністра ще не визначена, але з Олексієм Гончаруком Президент Володимир Зеленський вирішив попрощатися.
- Раніше сьогодні в коментарі #Буквам нардепи від “Слуги народу” на умовах анонімності повідомили, що наступним прем’єрміністром України з найбільшою ймовірністю буде Денис Шмигаль.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу, 4 березня, позачергове засідання Ради. На порядку денному засідання питання кадрових змін в Уряді і звіт правоохоронних органів.