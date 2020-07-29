Президент Володимир Зеленський пригрозив потужною відповіддю в разі серйозної атаки на українських військових на Донбасі.

Про це Глава держави сказав у ході брифінгу.

“Чи можемо ми сказати, що немає одиночних пострілів? Ні. Вони є. Проконтролювати всі дуже складно. Якщо буде серйозна атака, яка виходить з рамок домовленостей, вони будуть дуже потужно відповідати”, – сказав Зеленський.

Він подкреслив, що Україна буде робити все заради збереження перемир’я.

“Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир’я. Ми це виконуємо повністю. Що стосується тієї сторони – все залежить від Росії. Ми побачимо, якщо та сторона хоче припинення війни – ми будемо це відчувати”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з 00 годин понеділка, 27 липня. В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”.

Вже о 00:20 – 00:45 у понеділок бойовики здійснили постріли зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Загалом протягом минулої доби бойовики тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Віце-прем’єр-міністр, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков вважає, що постріли на Донбасі є “випадками, які підлягають розслідуванню”, а не порушеннями перемир’я.