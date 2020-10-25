Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Глава держави голосував на дільниці, розташованій у Коледжі морського і річкового флоту в Києві.

Президентське подружжя було в захисних масках.

Після голосування біля виходу з виборчої дільниці Зеленський взяв участь в ініційованому ним “всенародному опитуванні”.

Біля дільниці стояли волонтери з картонними коробками та листами опитування “5 запитань від президента”. Судячи з оприлюдненого Офісом президента відео, Зеленський на всі 5 запитань відповів ствердно.

В опитуванні взяла участь і перша леді Олена Зеленська.

Після цього глава держави дав невеликий брифінг для ЗМІ.

Володимир Зеленський на місцевих виборах 25 жовтня

Володимир Зеленський на місцевих виборах 25 жовтня

Володимир Зеленський на місцевих виборах 25 жовтня

Володимир Зеленський на місцевих виборах 25 жовтня

Юлія Мендель

Володимир Зеленський на місцевих виборах 25 жовтня

Фото: #Букви

Опитування від Зеленського

Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям пропонують п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.

Запитання звучать так:

• Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

• Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

• Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

• Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

• Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

  • Сьогодні, 25 жовтня, в Україні почалися місцеві вибори в обласні, районні ради і об’єднані територіальні громади. Про їх особливості і як правильно проголосувати, читайте в матеріалі #Букв.
  • Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні дало рекомендації, як захиститися від коронавірусу COVID-19 на виборчій дільниці.