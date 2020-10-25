Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Глава держави голосував на дільниці, розташованій у Коледжі морського і річкового флоту в Києві.
Президентське подружжя було в захисних масках.
Після голосування біля виходу з виборчої дільниці Зеленський взяв участь в ініційованому ним “всенародному опитуванні”.
Біля дільниці стояли волонтери з картонними коробками та листами опитування “5 запитань від президента”. Судячи з оприлюдненого Офісом президента відео, Зеленський на всі 5 запитань відповів ствердно.
В опитуванні взяла участь і перша леді Олена Зеленська.
Після цього глава держави дав невеликий брифінг для ЗМІ.
Опитування від Зеленського
Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям пропонують п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.
Запитання звучать так:
• Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
• Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
• Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
• Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
• Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?
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