Про це Зеленський розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

За словами Зеленського, після президентських виборів йому було важливо подивитися на склад уряду і все навколо говорили, що “на сьогодні немає міністра МВС такого ж потужного, як Арсен Аваков”.

Зеленський запевняє, що у нього не було ніяких домовленостей з приводу посад в уряді. “Я нікому нічого не повинен був робити і нікого ніде не повинен був залишати”, – сказав президент.

На питання журналіста, чи досі Зеленський вважає Авакова сильним міністром після подій в Кагарлику і Броварах, президент не зміг відповісти: “Це дуже складне питання і воно неоднозначне. Яка б не була моя відповідь, вона не буде однозначною. Якщо зовсім відверто, культура інших країн показує, що якщо є такі випадки в країні … за такі речі повинен нести відповідальність сам міністр”.

Зеленський також зазначив, що не пропонував Авакову піти у відставку.

“Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, ми це проговоримо”, – сказав президент.

На питання, за якої умови Арсен Аваков може покинути свою посаду Глава держави відповів наступне: “Ми з ним домовилися… Є гучна справа, він зайшов у цю справу. І багато там зроблено правильно, неправильно – побачимо з часом. І це правда. Я дійсно хотів би побачити результат від справ Гандзюк і Шеремета. Шеремет – його особиста відповідальність. І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу і суспільство це бачить – там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа”.