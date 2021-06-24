Про це він розповів у інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.
“Я завжди говорив, що прийшов змінювати країну, і це абсолютна правда… Якщо я повинен з усіма домовлятися, то мене це, чесно кажучи, не влаштовує. Я зовсім інша людина”, – зазначив Глава держави.
Зеленський зауважив, що хоч в Україні де-юре – парламентсько-президентська форма правління, але де-факто вона президентсько-парламентська. Адже українці, обираючи президента, хочуть, щоб він, пори все, ніс відповідальність за все.
За його словами, події в Україні іноді вимагають швидкої реакції, і рішення РНБО стали інструментом такого реагування.
“Ми прийшли змінювати країну, тож давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, – вся влада, вся моя зброя, і РНБО – один із цих видів зброї. І я її застосовую”, – резюмував президент.
- 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію черговий пакет санкцій РНБО. Він тоді акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”.
- Згодом до Окружного адмінсуду Києва було подано три заяви щодо припинення дії рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій стосовно окремих осіб.
- 18 червня стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони спільно зі Службою безпеки України здійснить додаткову перевірку щодо трьох осіб, які потрапили до санкційного списку як “злодії в законі”. Вказані особи не згодні із застосуванням санкцій щодо них.
- Народні депутати від пропрезидентської партії “Слуга народу” ініціювали законопроєкт, яким пропонують заборонити судам в Україні призупиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО).