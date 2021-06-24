Президент України Володимир Зеленський наголосив, що прагне здійснити якісні зміни в країні та використовує для цього всі свої можливості, зокрема рішення Ради національної безпеки і оборони.

Про це він розповів у інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1”.

“Я завжди говорив, що прийшов змінювати країну, і це абсолютна правда… Якщо я повинен з усіма домовлятися, то мене це, чесно кажучи, не влаштовує. Я зовсім інша людина”, – зазначив Глава держави.

Зеленський зауважив, що хоч в Україні де-юре – парламентсько-президентська форма правління, але де-факто вона президентсько-парламентська. Адже українці, обираючи президента, хочуть, щоб він, пори все, ніс відповідальність за все.

За його словами, події в Україні іноді вимагають швидкої реакції, і рішення РНБО стали інструментом такого реагування.

“Ми прийшли змінювати країну, тож давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, – вся влада, вся моя зброя, і РНБО – один із цих видів зброї. І я її застосовую”, – резюмував президент.