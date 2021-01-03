Відеопривітання опублікували на Facebook-сторінці Волинської обласної державної адміністрації.

“Дорогі волиняни, я щиро вітаю вас усіх з Новим 2021 роком, а також з усіма прийдешніми святами!

Хай у новому році будуть злагода, достаток і, звичайно, мир!

Бажаю вам міцного, неначе стіни замку Любарта здоров’я. Безмежного, неначе озеро Світязь, щастя та драйвового, неначе ваш земляк Монатік, заряду на цілий рік”, – побажав Зеленський.