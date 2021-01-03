Відеопривітання опублікували на Facebook-сторінці Волинської обласної державної адміністрації.
“Дорогі волиняни, я щиро вітаю вас усіх з Новим 2021 роком, а також з усіма прийдешніми святами!
Хай у новому році будуть злагода, достаток і, звичайно, мир!
Бажаю вам міцного, неначе стіни замку Любарта здоров’я. Безмежного, неначе озеро Світязь, щастя та драйвового, неначе ваш земляк Монатік, заряду на цілий рік”, – побажав Зеленський.
Нагадаємо, що українські співаки Надя Дорофеєва та Дмитро Монатік (MONATIK) з’явилися у друкованому зошиті для другого класу з предмету “Я досліджую світ” у переліку відомих українців. Укладачі поставили їх поряд із класиками — Тарасом Шевченком та Лесею Українкою.
Президент України Володимир Зеленський записав окремі новорічні відеозвернення для кожного регіону України та для Криму.
- Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні розповів дітям про боротьбу з коронавірусом, кредити для бізнесу, будівництво доріг та мостів, повернення українців додому та ситуацію на Донбасі.
- Як українці на новорічне привітання президента реагували.