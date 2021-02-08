Про це глава держави сказав, виступаючи на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді”.
“Ми домовились про постачання в Україну вакцин від компаній AstraZeneca, Novavax, Sinovac і Pfizer. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці”, – сказав Зеленський.
За його словами, головною проблемою в кампанії з вакцинації – це недовіра населення до вакцини.
“Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, довести, що вакцинація безпечна, вона важлива, вона потрібна”, – запевнив глава держави.
Крім того, за його словами, держава має створити нові системи моніторингу біологічних загроз: дослідження поширення патогенів у тваринному світі.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні найнижча смертність від COVID-19 у порівнянні з багатьма країнами світу.
- Раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що кількість людей, які отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19, перевищила кількість хворих за весь час пандемії.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вже до кінця осені в Україні планується безкоштовно вакцинувати проти коронавірусу СOVID-19 21 млн людей.