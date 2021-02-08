Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в Україні має охопити щонайменше половину населення протягом 2021-го та початку 2022 років.

Про це глава держави сказав, виступаючи на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді”.

“Ми домовились про постачання в Україну вакцин від компаній AstraZeneca, Novavax, Sinovac і Pfizer. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці”, – сказав Зеленський.

За його словами, головною проблемою в кампанії з вакцинації – це недовіра населення до вакцини.

“Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, довести, що вакцинація безпечна, вона важлива, вона потрібна”, – запевнив глава держави.

Крім того, за його словами, держава має створити нові системи моніторингу біологічних загроз: дослідження поширення патогенів у тваринному світі.