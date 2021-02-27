Відповідний указ №80/2021 розміщено на сайті Глави держави.
Як повідомлялося, в грудні Зеленський звільнив з посади заступниці Єрмака Юлію Ковалів, призначивши замість неї Юлію Свириденко.
Свириденко раніше була заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Як заступниця міністра вона увійшла до ТКГ у травні й працювала у підгрупі з соціально-економічних питань.
26 лютого Зеленський вивів Свириденко зі складу ТКГ. Водночас до групи було введено радницю офісу Вікторію Страхову.
Офіс президента про причини кадрових змін не інформує.
- Раніше голова делегації України у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна продовжуватиме консультації “лише у разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс”.
- Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не відмовлятиметься від формату “Мінську”.