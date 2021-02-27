Президент України Володимир Зеленський вивів заступницю голови Офісу президента Андрія Єрмака — Юлію Свириденко зі складу делегації у Тристоронній контактній групі.

Відповідний указ №80/2021 розміщено на сайті Глави держави.

Як повідомлялося, в грудні Зеленський звільнив з посади заступниці Єрмака Юлію Ковалів, призначивши замість неї Юлію Свириденко.

Свириденко раніше була заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Як заступниця міністра вона увійшла до ТКГ у травні й працювала у підгрупі з соціально-економічних питань.

26 лютого Зеленський вивів Свириденко зі складу ТКГ. Водночас до групи було введено радницю офісу Вікторію Страхову.

Офіс президента про причини кадрових змін не інформує.