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Зеленський введе тимчасовий безвіз з Британією після Brexit

Президент України Володимир Зеленський 31 січня, в день офіційного виходу Великобританії з Європейського союзу, підпише указ щодо введення безвізового режиму для їх громадян на рік.

Вівторок, 28 січня 2020, 13:42

Чим обумовлено такий термін і що це означає, пояснюється в матеріалі “Європейської правди”.

Безвізовий режим для громадян Британії при в’їзді в Україну було введено в 2005 році президентом Віктором Ющенком. Ця норма припинить діяти 1 лютого, тобто на наступний день після того, як відбудеться Brexit. Формально, якщо Британія перестає бути членом країн Євросоюзу, то і статус країни, для громадян якої дозволено безвізовий в’їзд – втрачає.

За інформацією ЗМІ, відповідне рішення у Зеленського вже прийняли, але ще не оприлюднили. Про нього також повідомили британській стороні на різних дипломатичних рівнях.

Можливо, безвіз на рік продовжать – але на скільки, буде відомо пізніше. Продовження можливе при негласній умові: кількість відмов для українців, які просять візи до Британії – має значно скоротитися.

Наприклад, в 2015 році цей показник був на рівні 20%, а на даний момент – близько 11%.

У матеріалі пояснили, що повернення Британії до списку країн, громадяни яких маю право приїжджати в Україну без віз – це питання ставлення до українців, яким часто безпідставно відмовляли у візах.

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Теги: Brexit, Володимир Зеленський, Безвизовый режим, Великобританія

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