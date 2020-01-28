Зеленський введе тимчасовий безвіз з Британією після Brexit

Чим обумовлено такий термін і що це означає, пояснюється в матеріалі “Європейської правди”.
Безвізовий режим для громадян Британії при в’їзді в Україну було введено в 2005 році президентом Віктором Ющенком. Ця норма припинить діяти 1 лютого, тобто на наступний день після того, як відбудеться Brexit. Формально, якщо Британія перестає бути членом країн Євросоюзу, то і статус країни, для громадян якої дозволено безвізовий в’їзд – втрачає.
За інформацією ЗМІ, відповідне рішення у Зеленського вже прийняли, але ще не оприлюднили. Про нього також повідомили британській стороні на різних дипломатичних рівнях.
Можливо, безвіз на рік продовжать – але на скільки, буде відомо пізніше. Продовження можливе при негласній умові: кількість відмов для українців, які просять візи до Британії – має значно скоротитися.
Наприклад, в 2015 році цей показник був на рівні 20%, а на даний момент – близько 11%.
У матеріалі пояснили, що повернення Британії до списку країн, громадяни яких маю право приїжджати в Україну без віз – це питання ставлення до українців, яким часто безпідставно відмовляли у візах.
- 22 січня Палата лордів Великобританії затвердила законопроєкт про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit).
- 23 січня королева Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Великобританії з ЄС.
- 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали угоду про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit).