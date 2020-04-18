Covid-19 Україна

оновлено 18.04.2020 о 10:01

Всього:

5106(+444)

Хворіють:

4698(+444)

Вилікувались:

275

Померло:

133(+8)

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17 квітня

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Зеленський заявив про 150 летальних випадків від COVID-19, але наразі їх 133

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні зафіксовано 150 летальних випадків від коронавірусу COVID-19, але, за даними Міністерства охорони здоров’я наразі їх 133.

Субота, 18 квітня 2020, 10:37

Про це повідомляють #Букви.

Так, ввечері 17 квітня в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” Зеленський повідомив про 150 померлих.

“Статистика, вона, на жаль, правдива. Вона така є. Зараз, дивіться, у нас 4,5 тисячі… Ну, трошки більше… Захворілих. З них 150 летальних. 150 летальних”, — сказав він.

Зеленський заявив, що від короновірусу 150 летальних випадків

Зеленський заявив, що в Україні 150 летальних випадків від COVID-19. Це на 25 більше, ніж інформували в МОЗ…

Президент щось знає, чи це так, наперед?🤔

Зеленський: В Україні 150 летальних випадків від COVID-19

Опубликовано Букви Пятница, 17 апреля 2020 г.

 

Проте, за даними МОЗ, станом на ранок 18 квітня, в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. Зокрема, за добу зафіксовано 444 нові випадки.

Теги: Володимир Зеленський, Коронавірус, летальный исход, МОЗ

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