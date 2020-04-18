Зеленський заявив про 150 летальних випадків від COVID-19, але наразі їх 133

Про це повідомляють #Букви.
Так, ввечері 17 квітня в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” Зеленський повідомив про 150 померлих.
“Статистика, вона, на жаль, правдива. Вона така є. Зараз, дивіться, у нас 4,5 тисячі… Ну, трошки більше… Захворілих. З них 150 летальних. 150 летальних”, — сказав він.
Зеленський заявив, що від короновірусу 150 летальних випадків
Зеленський заявив, що в Україні 150 летальних випадків від COVID-19. Це на 25 більше, ніж інформували в МОЗ…
Президент щось знає, чи це так, наперед?🤔
Опубликовано Букви Пятница, 17 апреля 2020 г.
Проте, за даними МОЗ, станом на ранок 18 квітня, в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. Зокрема, за добу зафіксовано 444 нові випадки.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.