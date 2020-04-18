Зеленський заявив про 150 летальних випадків від COVID-19, але наразі їх 133

Зеленський заявив, що від короновірусу 150 летальних випадків

Зеленський заявив, що в Україні 150 летальних випадків від COVID-19. Це на 25 більше, ніж інформували в МОЗ…

Президент щось знає, чи це так, наперед?🤔

Опубликовано Букви Пятница, 17 апреля 2020 г.