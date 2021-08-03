Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим ніколи не буде російською територією.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Дом”.

На думку президента, люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим, як його люблять українці.

“Це неможливо прищепити. Це моя земля. Вони не будуть тут. Їх покоління не будуть тут рости. Це ніколи не буде російською територією. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було. Та хоч перепишіть історію. Так неможливо! Всі вони повернуться додому. Питання часу”, – заявив Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що президент відповідав на запитання журналіста російською мовою, що є прямим порушенням норм Конституції України.