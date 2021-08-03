Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Дом”.
На думку президента, люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим, як його люблять українці.
“Це неможливо прищепити. Це моя земля. Вони не будуть тут. Їх покоління не будуть тут рости. Це ніколи не буде російською територією. Не можна прошити голову татарам і сказати, що тут вас не було. Та хоч перепишіть історію. Так неможливо! Всі вони повернуться додому. Питання часу”, – заявив Володимир Зеленський.
Варто зазначити, що президент відповідав на запитання журналіста російською мовою, що є прямим порушенням норм Конституції України.
- Раніше повідомлялося, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) отримав міждержавну скаргу, подану Росією проти України та відхилив частину вимог.
- У серпні 2020 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини нашої країни до незаконно окупованого Криму в разі “гуманітарної катастрофи” на півострові. При цьому він запевнив, що Україна не постачатиме воду “окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз”.
- Згодом перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу Леонід Кравчук допустив можливість подачі води для жителів незаконно анексованого Криму у разі “гуманітарної катастрофи”.