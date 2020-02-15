Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що він не має часу, щоб мислити стратегічно.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, відповідаючи на запитання про те, які у Зеленського були думки щодо блокування військової допомоги США, він зазначив:

“У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати, думати стратегічно. Це був момент тактики. Нам потрібна була ця допомога, нам потрібно було тактично виграти у цій історії без пошкодження наших відносин з США. Чому? Тому що… тактично я думаю про Україну. Завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так як потрібно Україні. Бо я на сьогодні… моє тіло, мій мозок, мої очі належать українському народові”.

Зеленський також висловив упевненість в тому, що його візит у Білий дім і зустріч з президентом США Дональдом Трампом відбудеться.

“Останній раз, коли в мене була зустріч з держсекретарем США Помпео, ми говорили про це, і говорили, що я б дуже хотів, щоб мій візит в Америку був чимось особливим для двох країн. З якимось дуже важливим результатом для обох країн. Чимось вигідним для обох країн”, – сказав він.

Президент додав, що хоче приїхати до США й почати відносини “з чистого аркуша”.

“Після всієї цієї “Санти-Барбари”… про імпічмент … я хочу приїхати і з чистого аркуша почати наші відносини, щоб ми домовилися, підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні речі, інвестиційні речі. Давайте підготуємо пакет цих документів і зустрінемося. Тому зараз м’яч на боці президента США, але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я готовий запросити і запрошую президента Трампа до Києва”, – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, телефонна розмова Трампа із Зеленським у липні минулого року стала причиною запуску процедури імпічменту президента США. Передбачалося, що Трамп “заморозив” мільйони доларів військової допомоги, щоб Україна публічно оголосила про розслідування стосовно колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.