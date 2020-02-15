Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, відповідаючи на запитання про те, які у Зеленського були думки щодо блокування військової допомоги США, він зазначив:
“У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати, думати стратегічно. Це був момент тактики. Нам потрібна була ця допомога, нам потрібно було тактично виграти у цій історії без пошкодження наших відносин з США. Чому? Тому що… тактично я думаю про Україну. Завжди. І чесно вам скажу, відповідаю іноді не так, як я хочу, а так як потрібно Україні. Бо я на сьогодні… моє тіло, мій мозок, мої очі належать українському народові”.
Зеленський також висловив упевненість в тому, що його візит у Білий дім і зустріч з президентом США Дональдом Трампом відбудеться.
“Останній раз, коли в мене була зустріч з держсекретарем США Помпео, ми говорили про це, і говорили, що я б дуже хотів, щоб мій візит в Америку був чимось особливим для двох країн. З якимось дуже важливим результатом для обох країн. Чимось вигідним для обох країн”, – сказав він.
Президент додав, що хоче приїхати до США й почати відносини “з чистого аркуша”.
“Після всієї цієї “Санти-Барбари”… про імпічмент … я хочу приїхати і з чистого аркуша почати наші відносини, щоб ми домовилися, підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні речі, інвестиційні речі. Давайте підготуємо пакет цих документів і зустрінемося. Тому зараз м’яч на боці президента США, але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я готовий запросити і запрошую президента Трампа до Києва”, – резюмував Зеленський.
Нагадаємо, телефонна розмова Трампа із Зеленським у липні минулого року стала причиною запуску процедури імпічменту президента США. Передбачалося, що Трамп “заморозив” мільйони доларів військової допомоги, щоб Україна публічно оголосила про розслідування стосовно колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.
- Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.
- Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів членам Палати представників Конгресу США, що американський лідер Дональд Трамп дійсно чинив тиск на Київ, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.
- 5 лютого Сенат США визнав президента Дональда Трампа невинним у перешкоджанні роботі Конгресу і зловживанні владою.