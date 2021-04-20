Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до війни з РФ, хоча й не почне її першою.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Президент повідомив, що на сьогоднішній день біля наших державних кордонів сконцентрована чимала кількість російських військ.

“Офіційно Росія називає це навчанням. Неофіційно весь світ називає такі речі шантажем. Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що країна готова до ескалації на Донбасі.

“Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий: Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього”, – наголосив Зеленський.

Додав, що попри все Україна буде продовжувати боротись за мир дипломатичним шляхом, але у разі чого – готова себе захищати.