Про це він заявив на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби.
“Ці “паспорти” вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної “паспортизації”, також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19″, – сказав президент.
При цьому віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ та Мінцифри “з самого початку стежать за якістю даних в реєстрі вакцинованих”. Відповідно, це допоможе показувати “паспорти вакцинації”, коли з’явиться така необхідність.
Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Раніше повідомлялося, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших “імунних паспортів” Україна вводити не планує.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.