Про це він заявив на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби.

“Ці “паспорти” вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної “паспортизації”, також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19″, – сказав президент.

При цьому віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ та Мінцифри “з самого початку стежать за якістю даних в реєстрі вакцинованих”. Відповідно, це допоможе показувати “паспорти вакцинації”, коли з’явиться така необхідність.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.