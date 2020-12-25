Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році "людям буде легше". Зокрема, очікується "невеликий підйом в економіці".

Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю виданню “Фокус”.

“Для людей, вважаю, буде легше… Ми навчилися боротися з коронавірусом. Тому, думаю, людям буде легше. Прикро, що люди вже не так бояться і іноді не надягають маски. З іншого боку, чудово, що вони не бояться і психологічно їм легше”, – зазначив Зеленський.

“Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде”, – додав він.

Зеленський нагадав, що в 2021 році Україна відзначатиме 30-річчя своєї незалежності.

“Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну”, – розповів глава держави.

При цьому Зеленський не вважає, що наступний рік буде легшим особисто для нього.

“Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше, жорсткіше. Щодо нового року, для початку треба уточнити, для кого він буде важким. Для мене він буде таким самим, як 2020-й, можливо, навіть важче. Все залежить, скільки буде викликів”, – заявив він.