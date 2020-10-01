Про це йшлося на брифінгу президента під час офіційного візиту на Рівненщину.

“Зараз ми бачимо соціологію, який вплив, уся ця політична ейфорія, політичний цей цирк місцевої влади… Як їм складно втрачати свою владу чи не втрачати. Я не розумію, навіщо вони це роблять, за винятком своїх рейтингів. І тому почалася оця вся хвиля політична ось і все… Вони хочуть щоби вони подобалися всім людям, які живуть у тому чи іншому місті, населеному пункті. Але ви знаєте, ну, ми бачимо з вами понад 4 тисячі (хворих на COVID-19 за добу — ред.), ось і все. Понад 4 тисячі — це іграшки, які в десять разів, більш ніж на тисячу відсотків збільшили кількість захворілих”, — заявив він.

При цьому Зеленський додав, що зростання кількості пацієнтів, яким діагностували COVID-9 спостерігається по всій Європі, але це, на його думку, не показник, і треба, щоб ситуація в країну була кращою.

Раніше Зеленський заявив, що якби не місцеві вибори, кількість хворих на COVID-19 була б меншою.