Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Тернопільщині.
Президент зазначив, що останніми місяцями представники місцевої почали “воювати” з центральною владою через посилення карантину в окремих місцях.
“Я вважаю, що якщо б не місцеві вибори, і кажу вам відверто, захворювання б у нас було менше. Я це кажу вам правду”, — сказав він.
На думку президента, мешканці населених пунктів орієнтуються на поведінку міської влади і “поводяться так само”, що нібито й призводить до збільшення кількості хворих.
“Завжди люди орієнтуються на лідера і в будь-яких маленьких містечках… Завжди якщо вони бачать, що керівники, там навість сел, ОТГ чи голова міста, мер… Якщо мер виходить і каже: “Я вважаю, що влада переоцінює складність ситуації, я вважаю, що нічого немає нічого страшного, я вважаю, що день міста можна проводити і збирати по 20-30 тисяч людей”… Люди ж бачать, орієнтуються. І люди себе так поводять. Тому відповідальність саме на такому керівництві. І сьогодні ми з вами бачимо 3 тисячі (захворілих на COVID-19 в Україні щодня — ред)”, — додав Зеленський.
- Нагадаємо, у липні Тернопіль було включено в “червону” зону карантину. З 8 серпня місто перевели в “жовту” зону. Згодом він перебував у “помаранчевій” зоні. Зараз Тернопіль знову у “червоній”, однак від 21 вересня за рішенням від 18 вересня буде внесений до “помаранчевої”.
- У вересні міська рада Івано-Франківська подала до суду через рішення Кабінету Міністрів щодо включення міста до “червоної зони” з найжорсткішим карантинними обмеженнями.
- Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. За його словами, влада Тернополя теж планує звертатися до суду через рішення уряду.
- 4 вересня влада Тернополя вирішила не посилювати карантинні обмеження в місті, попри його включення до “червоної” зони.
- Примітно, що і мер Тернополя Сергій Надал, і голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш хворіли на коронавірус.