Президент Володимир Зеленський заявив, що кількість хворих на коронавірус збільшується через "політичні ігри та підготовку до місцевих виборів".

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Тернопільщині.

Президент зазначив, що останніми місяцями представники місцевої почали “воювати” з центральною владою через посилення карантину в окремих місцях.

“Я вважаю, що якщо б не місцеві вибори, і кажу вам відверто, захворювання б у нас було менше. Я це кажу вам правду”, — сказав він.

На думку президента, мешканці населених пунктів орієнтуються на поведінку міської влади і “поводяться так само”, що нібито й призводить до збільшення кількості хворих.