Ролик опубліковано на YouTube каналі Офісу президента.

Так, в новорічному вітальному ролику знялися боксер Олександр Усик, строгмен Василь Вірастюк, легкоатлетка Юлія Левченко, гімнаст Олег Верняєв, олімпійський чемпіон по Пражками в висоту з жердиною, Герой України Сергій Бубка, плавець Денис Силантьєв та бронзовий призер Олімпіади-2008 і дев’ятиразовий чемпіон Європи зі стрибків у воду Ілля Кваша.

“В єднанні наша сила”, – сказав Василь Вірастюк.

“Бажаю Україні зробити фантастичний стрибок”, – зазначила Юлія Левченко.

“А рідному Донбасу бажаємо повернутися додому”, – сказав Олег Верняєв.

“А ворогів покласти на лопатки”, – підкреслив народний депутат і борець Жан Беленюк.

“Корупцію відправити в довгостроковий нокаут”, – сказав боксер Олександр Усик.

У своєму 13-хвилинному новорічному відеопривітанні Зеленський заявив, що не має наміру говорити про речі, які зазвичай звучать у святкових роликах Глави держави. Основним посиланням привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні та інші — не повинні ставати причиною конфліктів та розбіжностей між нами.