Президент України Володимир Зеленський запевнив, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.

Таку заяву він зробив сьогодні під час прес-конференції.

“Єрмак, Шефір не займаються зовсім кадровою політикою. Чи присутні вони, коли ми обговорюємо з прем’єр-міністром деякі ключові посади? Можуть бути присутні. Вони не формують кадрову політику. Чи спілкуюся я з ними з приводу кадрової політики, з приводу тієї чи іншої персони? Так. Чи проводжу я співбесіди? Проводить в основному прем’єр-міністр, якщо це стосується кадрової політики Уряду. Далі у нас є конкурси”, – зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що отримує довідки щодо кандидатів на посади від правоохоронців, тому що “не знає, що це за люди”.

“Чи залучені правоохоронні органи з приводу підготовки довідок по цих людях, як вони потрапили в конкурс? Так. І Служба безпеки надає допомогу. Тому що я не знаю, що це за люди. В теперішній системі конкурсів нелегко розібратися. Чому, наприклад, одна і та ж десятка людей в одних і тих же конкурсах? І коли я почав розбиратися, побачив, що в різних конкурсах одні й ті ж фіналісти”, – розповів глава держави.

“Тому і почали залучати СБУ та інші правоохоронні органи – тільки щоб отримати інформацію: звідки ці люди”, – додав він.