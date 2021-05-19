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Зеленський звільнив посла в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення посла в Туреччині. Цю посаду обіймав дипломат Андрій Сибіга.

Четвер, 20 травня 2021, 00:45

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

“Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці”, – йдеться в указі глави держави.

Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.

Андрій Сибіга працював послом України в Туреччині з серпня 2016 року, а перед тим чотири роки очолював Департамент консульської служби M3C України.

Нагадаємо, що минулого тижня Петрашко написав заяву про звільнення з посади міністра “за власним бажанням”.

Його на посаді голови Міністерства розвитку економіки може замінити Олексій Любченко, який наразі є очільником Державної податкової служби. Любченко пропонується як міністр економіки та перший віцепрем’єр.

18 травня Верховна Рада України відправила у відставку Ігоря Петрашка.

  • “Слуги народу” визначилися із кандидатурами на посади трьох міністрів — інфраструктури, економіки та охорони здоров’я. Всі вони можуть бути призначені вже цього четверга.
  • #Букви зібрали інформацію про кандидата на крісло міністра економіки Олексія Любченка. Детальніше про це – у матеріалі.
Теги: Володимир Зеленський, відставка, посол України, Туреччина

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