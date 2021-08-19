Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в нашій країні до 2035 року планується реалізувати велику програму з розбудови військово-морського флоту.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю, яке, зокрема, вийшло на сайтах “Українська правда” та НВ.

Зеленський дав інтерв’ю “українським журналістам з Криму”. Це відбулося на українському острові Зміїний, що в Чорному морі. Туди представників ЗМІ доставили гелікоптером. Інтерв’ю присвячене темі деокупації Криму.

“Питання Криму – це також питання розблокування Чорноморського і Азовського узбережжя. Ми над цим працюємо. Є завдання до 2035-го року побудувати великий флот. Це достатньо довго, але результати першого етапу наочно ми з вами зможемо побачити вже 24 серпня цього року (на військовому параді з нагоди Дня Незалежності України, – ред.)”, – зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, “в якому стані сьогодні ВМС України”.

За словами глави держави, завдання полягає в тому, щоб “побудувати професійний потужний флот, здатний давати відсіч будь-кому”.

“Ми – мирна держава, але маємо бути готові до будь-яких кроків. Ми готуємося до розблокування чорноморського регіону”, – додав Зеленський.

Глава держави повідомив, що Україна “не може чекати 20 років”, доки в нас з’явиться інфраструктура “для повноцінного суднобудування”. Відтак новий потужний український флот планують будувати “в тому числі й в інших державах”.

“Паралельно ми будуємо в Україні інфраструктуру, щоб підхопити цей процес. Будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни – все це обов’язково буде. Те ж стосується і військових баз, будівництво першої вже скоро розпочнеться в Бердянську“, – пообіцяв Зеленський.

Глава держави сподівається на підтримку з боку Європейського Союзу, Великої Британії та США в “цьому масштабному проєкті”.

“Ми вже отримали повну підтримку від Великої Британії. Питання посилення ВМС України є частиною нашої скорої зустрічі з президентом США, і також частиною порядку денного “Кримської платформи” та наших бесід з іншими державами. Ми відчуваємо, як Росія намагається тиснути на інші країни з приводу допомоги Україні, навіть щоб вони не брали участі в “Кримській платформі”, – заявив Зеленський.

Як уточнили в пресслужбі Офісу президента, є три етапи побудови нового військово-морського флоту.

“До 2035 року – будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року”, – процитували в ОПУ Зеленського.

Раніше повідомлялося, що в параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України братимуть участь броньовані катери, які були виготовлені заводом “Кузня на Рибальському”. Підприємство звинувачувало владу в незаконних діях, які несуть загрозу зупинки заводу. Проти керівництва заводу йде судовий процес.

Справа “Кузні на Рибальському”

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. 2 серпня апеляційний суд зменшив заставу до 50 млн.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.