Політик, колишній член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, депутат Київської обласної ради VIII скликання Володимир Горковенко став першою людиною в Україні, яка виграла у Верховному Суді справу проти шостого президента України Володимира Зеленського. Два роки потому судова тяганина не припиняється.

Про це повідомляють #Букви.

Президент Володимир Зеленський скасував указ президента України від 4 травня 2019 року № 187 про призначення члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Так він порушив норми частини 3 статті 4, частини 1 статті 8 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, норми статей 19, 58 Конституції України.

Загалом тоді Володимир Зеленський скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про кадрові зміни в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, які відбулися на початку травня.

У грудні 2019 року такі дії Володимира Зеленського суд визнав незаконними, Велика Палата Верховного Суду також відмовила Зеленському в задоволенні апеляції у 2021 році.

Згідно з заявою суду, скасовувати укази про призначення не є законним – вони є індивідуальними актами одноразової дії, й людину неможливо звільнити, просто скасувавши такий акт.

Сьогодні Володимир Горковенко заявив, що суд стосовно цього триває – 16 лютого відбудеться розгляд клопотання про винесення додаткового рішення.

#Букви поспілкувалися з Горковенком щодо цієї справи. Політик пояснив, що він подав клопотання щодо стягнення компенсації за час вимушеного прогулу, адже протягом тривалої судової тяганини можливості працевлаштування були обмеженими. Проте, Володимир Горковенко не відразу погодився на це, адже судові процеси тривають уже понад два роки.

Однак, спосіб життя Володимира Зеленського та наближених до них осіб наштовхнув на зміну рішення:

“Але тут ми дивимося, що Офіс президента себе не ображає, збільшує фінансування, президент Зеленський теж не відмовляє собі в усяких перельотах і зальотах – вони живуть на широку ногу. Людина переплутала власну кишеню з державою – і йому це подобається”.

Усі гроші Володимир Горковенко планує віддати на благодійність. Люди звертаються по матеріальну допомогу до нього, як до чинного депутата Київської обласної ради – і таких звернень купа.

“Президент Зеленський не має такої риси, як займатися благодійністю. Тому з’явилася ідея, щоб через вікно спробувати хоч щось стягнути з Володимира Зеленського на благодійність. Чим більше – там краще!”, – наголошує політик.

Сума компенсації буде “немаленькою”, адже охоплюватиме період з 24 травня 2019 року (коли був підписаний указ президента № 323/2019) по 16 лютого 2022 року.

Кейс Володимира Горковенка був першим в Україні офіційно підтвердженим Верховним Судом випадком порушення закону з боку Володимира Зеленського. Наразі таких випадків уже 7. Оскільки Володимир Зеленський обіцяв піти з посту президента України у разі порушення закону, Горковенко звертався із цим запитанням до представників очільника держави.

“Вони тоді дали відповідь, що слова Володимира Зеленського насправді “було вирвано з контексту”. І, взагалі, Володимир Зеленський говорив не в контексті того, що якщо він порушить – він піде. Він це говорив у контексті неприпустимості корупції й порушення закону у владі. Це стосується усіх нас, але тільки не президента України. У мене великі сумніви, що він це зробить”, – наголошує політик. Він додав, що, оскільки зараз офіційних випадків порушення Зеленським закону було вже 7, президент України мав би сім разів піти у відставку.



“Коли він зробив заяву, що він йде на один термін і “я раптом що – піду”, я зразу сказав, що він бреше”, – заявив Горковенко.