Президент України Володимир Зеленський під час наради щодо будівництва інфраструктурних об’єктів в умовах російської агресії наголосив на актуальності будівництва доріг.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Зеленський провів нараду з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні щодо особливостей спорудження інфраструктурних об’єктів в умовах повномасштабної російської агресії.

Спілкуючись з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні, він подякував за продовження роботи навіть в умовах війни, а також за допомогу й підтримку в підготовці оборони українських міст і мережі автодоріг.

Зеленський наголосив на важливості будівництва об’єктів інфраструктури згідно з вимогами воєнного часу. Він зауважив, що інфраструктура є важливою галуззю обороноздатності.

“Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності та обороноздатності держави через те, що є і зброя, і зерно, і металургія. Тому, що стосується залізниці, доріг, мостів та тунелів, то нам потрібно перейти до максимально безпечного процесу, щоб ми були готові до будь-яких ударів ракет і блокувань”, – сказав Володимир Зеленський.