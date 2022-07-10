Про це інформує пресслужба Офісу президента.
Зеленський провів нараду з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні щодо особливостей спорудження інфраструктурних об’єктів в умовах повномасштабної російської агресії.
Спілкуючись з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні, він подякував за продовження роботи навіть в умовах війни, а також за допомогу й підтримку в підготовці оборони українських міст і мережі автодоріг.
Зеленський наголосив на важливості будівництва об’єктів інфраструктури згідно з вимогами воєнного часу. Він зауважив, що інфраструктура є важливою галуззю обороноздатності.
“Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності та обороноздатності держави через те, що є і зброя, і зерно, і металургія. Тому, що стосується залізниці, доріг, мостів та тунелів, то нам потрібно перейти до максимально безпечного процесу, щоб ми були готові до будь-яких ударів ракет і блокувань”, – сказав Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, протягом 100 днів повномасштабної російсько-української війни знищено 24 тисячі кілометрів доріг та 300 мостів.
- На тлі російсько-української війни заморозили більшість інфраструктурних проєктів довоєнних часів, зокрема програму “Велике будівництво” Президента України Володимира Зеленського. Журналісти поспілкувалися з експертами у галузі, аби дослідити можливі варіації трансформації “Великого будівництва” протягом та після війни.
- На початку лютого 2022 року, згідно з результатами соцопитування, більшість українців вважали недоцільним витрачання коштів на державну програму “Велике будівництво” в період, коли країні загрожувало вторгнення Росії.