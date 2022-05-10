На тлі російсько-української війни заморозили більшість інфраструктурних проєктів довоєнних часів, зокрема програму "Велике будівництво" Президента України Володимира Зеленського. Журналісти поспілкувалися з експертами у галузі, аби дослідити можливі варіації трансформації "Великого будівництва" протягом та після війни.

Про це повідомляє Forbes.

У 2022 році держава планувала витратити на дороги приблизно 124,4 млрд грн. З початком війни уряд призупинив “Велике будівництво”, а підрядники намагаються компенсувати недоотримані прибутки. В березні Верховна Рада прибрала акциз на нафтопродукти, з якого наповнювали “Дорожній фонд” і фінансувалась більша частина дорожніх робіт.

“Ми завантажені роботою приблизно на 1–2% від довоєнного рівня. Коли в країні війна, не до доріг”, – сказав гендиректор “Автомагістраль-Південь” Микола Тимофеєв.

У пріоритеті – пошук грошей на підтримку життєдіяльності країни та потреби армії. За даними Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки, Україні щомісячно не вистачає 5 мільярдів доларів для покриття видатків.

Також за словами першого заступника голови “Укравтодору” Андрія Івка, тимчасово зупинили будівництво та реконструкцію капітального та поточного середнього ремонту у звʼязку з воєнним станом. За підрахунками CoST Ukraine, за березень – квітень 2022 року “Укравтодор” та його місцеві структури оголосили тендери на ремонт доріг на 405,2 мільйона гривень. Це майже в 172 разів менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

“Як і всюди по Україні, в основному ремонтуємо дрібні ямки, щоб підтримувати дороги в належному стані для безпечного проїзду”, — зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

За січень – квітень 2022 року у Львівській області профінансували робіт на 161 млн грн – переважно за довоєнними контрактами. Це на 38,3% менше, ніж за аналогічний період 2021 року (261 млн грн).

“Немає минулих обсягів ремонту і будівництва доріг, як це було до війни”, – підтвердив його колега, начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка.

Три ключових завдання, які зараз стоять перед “Укравтодором”:

Забезпечення проїзду,

зведення переправ,

очищення автошляхів державного значення, котрі найбільше постраждали від російських військових дій.

З міркувань безпеки дорожнє агентство не конкретизує плани відновлювальних робіт. Проте дорожники вже влаштовують ключові тимчасові переправи на “дорогах життя” у Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях, а також працюють у Миколаївській та Харківській.

Вже відновлено рух на 30 тимчасових переправах. А також прибрано понад 700 км доріг і вулиць Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Миколаївщини та Харківщини. Зокрема 253 км вулиць найбільш постраждалих населених пунктів Київщини: Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова та с. Озера. Ще понад 100 км доріг очистили на підконтрольних Україні районах Харківщини.

“Можливі приклади корупції можна буде дослідити після війни, після того, як замовники оприлюднять інформацію про укладені договори”, – зауважила консультантка Проєкту реформи оборонних закупівель Неллі Стельмах.

На запитання, чи планується перезавантаження “Великого будівництва”? В “Укравтодорі” відповіли: “Плануємо продовжити одразу після нашої перемоги”. Наразі відбудови потребують 23 500 км доріг, понад 300 штучних споруд, які розбила російська армія.

Восени 2021 року Івко розповідав Forbes, що за два роки “Велике будівництво” оновило та побудувало понад 14 000 км доріг.

“До 2025 року плануємо оновити всю головну мережу українських доріг – 24 000 км”, – заявляв він.

На відновлення зруйнованих війною доріг і споруд, за оцінками “Укравтодору”, потрібно мінімум 900 млрд грн, та три-чотири роки за наявності фінансування. Івко розраховує на два джерела фінансування: арештовані активи РФ й фінансування в межах так званого плану Маршалла для України, обговорення якого триває на рівні Єврокомісії, керівництва Великої Британії, США та Канади.